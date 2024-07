Idea Internacional: Es "imprescindible" para las elecciones en Venezuela que se entreguen las actas

Marcela Ríos, directora regional del Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral, Idea Internacional, remarcó que es "imprescindible" para el proceso electoral en Venezuela que se entreguen las actas y que todos los sectores puedan revisar "de acuerdo a sus propios conteos".

"Esa transparencia es imprescindible", subrayó Ríos, quien recordó, además, que en general los países tienen periodos de impugnaciones, pero que, en el caso de Venezuela, "no hemos tenido acceso, nadie, al detalle de las votaciones por mesa, por distrito, etc. Y tampoco se ha entregado ningún periodo para que se puedan revisar y asegurar que los votos son los que todo el mundo cree que son".

. @Int_IDEA statement regarding the elections in Venezuela 🇻🇪



Declaración de IDEA Internacional sobre elecciones en Venezuela 🇻🇪 https://t.co/QuHeOUtv1v