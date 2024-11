Fiscalía venezolana investiga a Machado por apoyar proyecto de ley en EE.UU.

La Fiscalía venezolana anunció la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por supuestamente apoyar un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que prohíbe a instituciones del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo chavista.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el ente persecutor sostuvo que decidió iniciar esta investigación contra Machado para "ser imputada por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano".

La institución sostuvo que los pronunciamientos que ha hecho Machado a favor de este proyecto de ley constituyen la comisión de los delitos de "traición a la patria", conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.

El miércoles, Machado auguró consecuencias para el Gobierno de Nicolás Maduro por este proyecto de ley.

"La ley Bolívar (oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas", afirmó Machado a través de X, aunque la norma debe ser aprobada por el Senado para que se haga efectiva.

Thank you, Congressman @michaelgwaltz, for supporting the courage and the will of the Venezuelan people. Maduro's regime will not silence the truth.



We are grateful for your leadership, and to all the members of the House of Representatives who championed and passed the BOLIVAR… https://t.co/RZ7B4gIYwV