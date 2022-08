Joyería le envió anillo de compromiso a mujer cuyo novio murió antes de retirarlo

Una joyería de Venezuela contactó a una joven para entregarle el anillo de compromiso que su novio le había comprado y que no alcanzó a retirar, porque falleció inesperadamente en un accidente.

Samantha compartió la historia a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que su novio, Alejandro, le había propuesto matrimonio con un anillo de papel dos días antes de fallecer, y que tenía planeado sorprenderla con la sortija de compromiso que debía retirar durante un viaje que nunca pudo concretar.

"Antes de viajar vino en la noche a casa para avisarme y me dijo de que este viaje vendrían cosas muy buenas, y que al llegar me pondría el anillo más hermoso porque me lo merecía. Se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con él, cuando terminó dijo 'estamos casados, el día que me pase algo voy a jalarte los pies por las noches para que nunca me olvides'", escribió.

La joven compartió una fotografía del anillo de compromiso que le había enviado la joyería tres meses después del incidente, junto con una carta en la que explicaban que tras enterarse de la muerte de su novio, decidieron contactarla para entregarle el anillo que "representa el presente, pasado y futuro. Son una historia muy especial para nosotros, tocaron muchos corazones, es por eso que no íbamos a parar hasta hacértelo llegar".

