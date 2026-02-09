Latam y otras aerolíneas reanudan sus rutas a Venezuela

Latam Airlines Colombia anunció que reiniciará sus vuelos hacia Venezuela en medio de la reactivación de la conectividad aérea internacional con ese país, proceso que, según lo anunciado por la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, incluirá el retorno de al menos seis aerolíneas entre febrero y marzo.

La española Air Europa volverá a operar a partir del próximo 17 de febrero, un día antes que la venezolana Laser, mientras que la también española Plus Ultra retomará sus vuelos regulares desde el 3 de marzo.

En tanto, la colombiana Wingo reanudó sus vuelos desde Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y, a partir del 1 de marzo, también retomará la ruta desde Medellín hacia la capital venezolana. Por su parte, Avianca —también de Colombia— reiniciará el próximo jueves su operación diaria entre Bogotá y Caracas.

La conectividad aérea entre ambos países se vio afectada a finales de noviembre, luego de que Estados Unidos pidiera extremar las precauciones al sobrevolar Venezuela.

Las otras aerolíneas que volverán a operar en el país son la portuguesa TAP, la turca Turkish Airlines y la brasileña GOL.

Latam vuelve a Venezuela

En este contexto, Latam Airlines Colombia anunció que reiniciará su operación aérea a partir del 23 de febrero con cuatro vuelos semanales, proyectando incrementarlos gradualmente hasta siete desde abril.

Los pasajeros que viajen desde Chile podrán acceder a Caracas vía Bogotá, eligiendo entre estas frecuencias.

Los vuelos a la capital venezolana ya se encuentran disponibles a través de todos los canales de venta. Además, la compañía informó que quienes suspendieron sus viajes a fines del año pasado podrán reubicarse en las nuevas salidas sin cobros adicionales.

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, señaló: "En Latam tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país y, como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir".

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela tras una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien afirmó que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.