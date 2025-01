Machado valoró apoyo "inquebrantable" de Trump a "la lucha" por Venezuela

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado valoró este sábado "profundamente" el apoyo "inquebrantable" del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a "la lucha" por la democracia en el país caribeño.

A través de X, la exdiputada expresó su agradecimiento al republicano, quien el jueves dijo que ella y el líder antichavista Edmundo González Urrutia, a quienes llamó "luchadores por la libertad", "no deben ser lastimados y deben seguir seguros y vivos", luego de que ella fuera detenida y, posteriormente, liberada, al término de una manifestación opositora en Caracas.

Asimismo, Trump señaló que Machado y el "presidente electo" González Urrutia "están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas protestando contra el régimen" de Nicolás Maduro, quien el viernes juró como mandatario para un tercer sexenio consecutivo en el poder, con lo que, según ambos opositores, consumó un "golpe de Estado".

President Trump,



Your unwavering support for Venezuela’s fight for democracy is deeply valued.



With extraordinary courage, the Venezuelan people have consistently defied fear and brutal repression, standing united to reject a criminal regime desperate to cling to power and… https://t.co/7EVCvHiQ2v