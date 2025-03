Maduro al canciller de EEUU: "Imbécil, a Venezuela no la amenaza nadie"

Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato en enero tras su cuestionada reelección, sostuvo este jueves que a Venezuela "no la amenaza nadie", en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que advirtió a Caracas que atacar militarmente a Guyana "sería un gran error".

"Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana; imbécil, a Venezuela no la amenaza nadie porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de (Simón) Bolívar", señaló el líder chavista en un acto televisado.

Maduro afirmó que Rubio "en su vida" ha visto una asamblea popular, "ha ido a un barrio, porque ellos son de la élite corrupta de Miami, muy corruptos que odian a Venezuela".

"Este pueblo si algo tiene (es) que cuando lo amenazan, cuando lo golpean, se vuelve más rebelde, somos más rebeldes, somos más altivos, más luchadores y tenemos que cuidar a Venezuela, cuidar la paz de nuestra patria", añadió.

Este jueves, Rubio advirtió a Venezuela que, si llegara a atacar Guyana o a ExxonMobil, "sería un día muy malo" para la Administración de Nicolás Maduro.

"Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana", dijo Rubio, quien agregó que no iba a entrar en detalles sobre lo que haría EE.UU. en caso de un ataque venezolano.

Durante una rueda de prensa en Georgetown junto al presidente guyanés, Irfaan Ali, el secretario de Estado hizo hincapié en que, si la Administración de Maduro hiciera un movimiento de ese tipo, sería "una muy mala decisión, un gran error para ellos".

