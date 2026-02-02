Con Maduro preso hace un mes en EE.UU., el chavismo cumplió 27 años en el poder

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, y aguardan por una vista judicial programada para el 17 de marzo.

El dictador caribeño y su señora fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero, y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, penal del que salieron brevemente el día 5 para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.

¿"Cartel de los Soles"?

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Sus acusaciones forman parte de un amplio caso presentado por la Justicia de EE.UU. en 2020 que argumenta que altos funcionarios venezolanos formaban el Cartel de los Soles, organización designada terrorista por EE.UU., que atribuía su liderazgo a Maduro.

Tras su captura, la Fiscalía eliminó en su nueva imputación las alusiones al Cartel de los Soles como organización criminal estructurada, y ya no presenta a Maduro como su líder.

¿Cuál es su estatus legal?

Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela; que es "un prisionero de guerra" y que se encuentra "secuestrado". Cilia Flores también declaró su inocencia.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante. Flores está representada por otro letrado, que tampoco solicitó libertad bajo fianza.

Pollack prometió presentar "numerosos" documentos para reivindicar que Maduro es "jefe de un Estado soberano", tiene "derecho a los privilegios" correspondientes y que su "secuestro por parte de militares" fue ilegal.

Maduro y Flores están recluidos en el penal de Brooklyn, desde donde han pedido atención médica, según documentos entregados al juez, y la fecha para la siguiente audiencia ante el juez es el 17 de marzo.

¿Quién compone la defensa de Maduro?

El principal defensor es Barry Pollack, un letrado de alto perfil del bufete Harris St. Laurent & Wechsler conocido por haber asistido a Julian Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, logrando su liberación.

Otro abogado, Bruce Fein, mediático y especializado en el tema constitucional, solicitó sumarse al caso, pero Pollack le dijo al juez que había hablado con Maduro y éste le indicó que no lo había contratado, por lo que fue apartado.

Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly, y ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

¿Quién es el juez?

El magistrado que lleva el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y especialista en casos complejos y de alto perfil, con varios procesos de crimen organizado y transnacional en su currículo.

Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, por lo que conoce el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Ha dirigido otros procesos relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo 'El Pollo' Carvajal.

¿Qué se sabe de su vida en la cárcel?

El Departamento de Prisiones indicó que, por "privacidad, seguridad y garantías", no habla sobre "las condiciones de confinamiento de ninguna persona", y los detalles que han trascendido son escasos.

En el MDC de Brooklyn, denunciado por sus duras condiciones, hay reclusos de alto perfil, como el rapero P. Diddy, por delitos sexuales; Luigi Mangione, por asesinato a un ejecutivo, o Sam Bankman-Fried, por fraude con criptomonedas.

Algunas personas han comentado en las redes sociales que han enviado cartas a Maduro para transmitirle el sufrimiento de sus familias o críticas políticas, y otras han grabado videos gritando consignas desde la calle donde está el penal.

El chavismo cumplió 27 años en el poder

En este contexto, el chavismo cumplió este lunes 27 años en el poder de Venezuela, desde que -el 2 de febrero de 1999- Hugo Chávez, exteniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente y comenzó un proyecto y movimiento político que llamó "revolución bolivariana".

En redes sociales, autoridades e instituciones del Estado publicaron mensajes en conmemoración de la llegada de Chávez a la Presidencia, que, según el canciller, Yván Gil, "cambió para siempre" la historia del país.

"La soberanía, el poder popular, la justicia, la dignidad y el antiimperialismo se convirtieron en las nuevas bases de la sociedad venezolana", dijo.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, aseguró que "la revolución bolivariana sigue vigente gracias a la resistencia del pueblo y al liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quienes continúan su legado convirtiéndose en símbolo de esperanza para los pueblos que desean su autodeterminación".

Rodríguez asumió el mando en calidad de presidenta encargada y ha tomado otro giro, con una sustancial reforma de una norma petrolera para abrir espacios a la inversión extranjera, la excarcelación de cientos de presos políticos y el anuncio de una ley de amnistía que abarca desde 1999, además de los acercamientos con EE.UU., cuya embajadora, Laura Dogu, llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, cerrada desde la ruptura de relaciones en 2019.