Hijo de Maduro denuncia "persecución" tras la captura del líder chavista y Cilia Flores

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, denunció este lunes que su familia es "perseguida" tras la captura del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado en Caracas por parte de Estados Unidos, y afirmó confiar en que ambos serán liberados y regresarán a Venezuela.

Las declaraciones se produjeron durante la instalación del nuevo quinquenio de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, ceremonia transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su intervención, Maduro Guerra aludió a la ausencia de sus padres en el hemiciclo y habló en nombre del chavismo: "Hoy estamos con un ausente y con una ausente", dijo el diputado al inicio de su discurso.

Maduro Guerra aseguró que su padre y Flores, a quien llamó su "segunda madre", fueron "secuestrados" por "ser revolucionarios" y porque, según sostuvo, "no se vendieron ni se venderán". En esa línea, afirmó que él también ha sido incluido en las acusaciones judiciales impulsadas desde Estados Unidos.

"Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, (...) mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables", señaló.

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante ataques ejecutados en Caracas y en tres estados aledaños, y este lunes fueron llevados ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentarán su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano.

El diputado afirmó tener fe en que, "más temprano que tarde", y gracias a la movilización popular, ambos quedarán en libertad y regresarán a Venezuela, lo que -anticipó- será un "momento histórico".

"Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses, la patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", expresó.

"Cuenta con nuestra firmeza"

En ese contexto, anunció su "apoyo incondicional" a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca", agregó.

Nicolás Maduro ya había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la DEA, que incluye cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas y artefactos destructivos.

El mismo sábado de la detención, la Fiscalía estadounidense hizo pública una nueva acusación que amplía la de 2020 y vuelve a señalarlo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que, durante más de dos décadas, habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

La acusación, conocida como "imputación sustitutiva", procesa por primera vez a Cilia Flores y también incluye a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, recientemente investido como diputado. En total, seis personas figuran como imputadas en la causa.