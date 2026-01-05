El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, en principio a las 12.00 hora local (14:00 hora chilena), tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años.

