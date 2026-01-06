Fiscal de caso Ojeda: Tras captura de Maduro, una opción es pedir que declare

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, que lleva el caso del teniente y disidente venezolano Ronald Ojeda, no descartó la posibilidad de involucrar directamente a Nicolás Maduro en la investigación tras ser capturado por EE.UU, pues se estima que el crimen del joven fue encargado por su régimen.

Consultado sobre la idea de sumar al líder chavista en esta causa, explicó en El Diario de Cooperativa: "Nos hemos reunido con el fiscal nacional (Ángel Valencia) para revisar las líneas investigativas que proponemos actualmente, y una de ellas es (recurrir a) la Corte Penal Internacional, y por qué no también, solicitar la toma de declaración de él, si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación".

"No hemos hablado de procesos de extradición respecto de él, porque en la investigación no tenemos algún antecedente directo que lo apunte, como sí los hay en relación con Diosdado Cabello", reafirmó respecto del número dos del chavismo y ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela.

No obstante, el líder del ECOH en la capital cree que Maduro "puede tener información que para nuestra investigación sea relevante, siempre y cuando quiera cooperar. Recordemos que los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar, así que también es incierto" el resultado de la eventual solicitud.

De avanzar en esa línea, aclaró que "los requerimientos se hacen a nivel de Cancillería, en primer lugar, y de ahí se canalizan a través de los Ministerios de Justicia y luego, de los Ministerios Públicos".

"El fiscal nacional ha sido claro en el sentido de pedirnos que no escatimemos en realizar ninguna diligencia que queramos realizar dentro del contexto de la investigación, y si no nos va bien, de todas maneras lo vamos a intentar, y por último, habremos hecho todo lo posible por lograrlo", garantizó.

Volviendo al presunto rol de Cabello en el crimen, Barros precisó: "Tenemos a lo menos cinco antecedentes que dan cuenta de que estaría detrás del encargo de estos hechos, y también del pago a la cúpula del Tren de Aragua para efectos de su cumplimiento. Y en ese ámbito, tiene calidad de imputado".

De todos modos, "creemos que cuando se toma una decisión de esta envergadura, no hay sólo una persona involucrada. Es un Estado operando adentro de otro Estado a través de una organización criminal (...), es una decisión que involucra a muchas otras personas, y queremos saber quiénes son".

Posibilidad de realizar otras diligencias

En cuanto a un impacto más macro de la captura de Maduro en esta causa, el fiscal reconoció que lo ven como "una oportunidad de poder realizar una serie de otras diligencias que anteriormente no pudimos hacer, producto de la cero cooperación que habíamos tenido de las autoridades venezolanas".

Por ejemplo, "poder recabar mayor información de los imputados que tenemos en la causa en Venezuela, porque tenemos bastantes órdenes de detención libradas respecto de una serie de sujetos que, luego de cometido el hecho, huyeron hacia Venezuela, se ocultaron y sabemos que estan allá, y no hemos podido realizar ninguna diligencia respecto de ellos, ni detenciones, ni toma de declaraciones".

De hecho, reveló que además de José Valverde, Walter Rodríguez y "El Mudo" López, el Ministerio Público maneja información de que más implicados en el crimen se encuentran escondidos en el país caribeño.

La falta de coordinación con la autoridad chavista obligó a "separar la investigación respecto de esos sujetos, más los que están en proceso de extradición -uno en EE.UU. y tres en Colombia- y seguir con los 20 que ya acusamos en Chile", recordó Barros.