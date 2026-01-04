No solo Maduro: Organización del exilio venezolano exige la captura de la cúpula chavista

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) hizo este domingo un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que avancen en la captura de altos funcionarios del régimen venezolano que, según la organización, siguen evadiendo la justicia por presuntos crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción.

La organización exigió la captura de Diosdado Cabello Rondón; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, y de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a quienes identifica como piezas clave del entramado político, militar y represivo del chavismo y cuya permanencia en libertad -advirtió- representa una amenaza para la democracia, la estabilidad regional y los derechos humanos.

El pronunciamiento se produce tras la captura, el sábado, de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Adriana Flores, por parte de un comando estadounidense en Caracas, un hecho que la organización calificó como un "momento largamente esperado".

Según VEPPEX, la libertad de estos altos funcionarios mantiene activas estructuras de poder y represión que obstaculizan una transición democrática y amenazan la estabilidad regional. (FOTO: EFE)

José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, expresó una "profunda emoción y alivio" al considerar que este hecho marca el inicio del quiebre de la impunidad que, afirman, ha prevalecido durante más de una década de represión, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crisis humanitaria y exilio forzado de millones de venezolanos.

"Este es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes se creyeron intocables", señaló VEPPEX, una organización del exilio venezolano en Miami, ciudad que alberga la mayor diáspora de ese país en Estados Unidos.

Insisten en la captura de todos los altos funcionarios

No obstante, la organización insistió en que no puede hablarse de justicia plena mientras figuras centrales del régimen permanezcan sin rendir cuentas. En ese contexto, reiteró que la libertad de Cabello, Padrino López y los hermanos Rodríguez mantiene activas estructuras de poder, control y represión que impiden una transición democrática en Venezuela.

La organización subraya que no puede hablarse de justicia plena mientras persistan figuras centrales del régimen sin rendir cuentas por presuntos crímenes de lesa humanidad y corrupción. (FOTO: EFE)

Colina pidió con "urgencia y determinación absoluta" que Estados Unidos y la comunidad internacional continúen las acciones para lograr la captura de todos los altos funcionarios que, sostuvo, aún evaden la justicia.

Maduro y su esposa Cilia se encuentran ya en una cárcel de Nueva York para enfrentar una acusación formal por varios delitos graves vinculados al narcotráfico y al uso de armamento con fines criminales.