Edmundo González: EE.UU conoce el problema de Venezuela y sabe qué hacer

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este sábado que se ha reunido con numerosos actores políticos estadounidenses y que la administración de Estados Unidos "conoce cuál es el problema de Venezuela" y sabe "qué hacer".

"Hemos hablado, María Corina (la líder opositora venezolana) y yo con Marco Rubio (secretario de Estado de EEUU), tuvimos una larga y franca conversación en relación con lo que podemos esperar de EE.UU respecto a Venezuela", dijo González Urrutia durante un panel en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en alusión a una teleconferencia mantenida con el funcionario estadounidense tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Creo que estamos en el camino correcto, que esta administración estadounidense conoce dónde está el problema y qué es lo que hay que hacer y esperamos que sea pronto", agregó.

Además, dijo, "hemos tenido reuniones con prácticamente todos los actores políticos en Washington y encontramos una respuesta muy receptiva de todos".

El excandidato presidencial venezolano insistió en que le habría gustado asumir la Presidencia el pasado enero, pero "las condiciones no fueron las adecuadas para ir (...); si hubiera ido me habrían encarcelado, como hicieron con mi yerno, capturado enfrente de sus dos niños pequeños", denunció.

"Eso es por lo que no fui a Venezuela, estoy esperando a que se den las condiciones para que se cumpla el deseo de los casi 8 millones de venezolanos que votaron por mí", insistió.

González Urrutia se mostró convencido de que, aunque la cúpula del Ejército siga apoyando a Nicolás Maduro, la gran mayoría de los militares respalda un cambio en el país.

Venezuela, en la agenda de EE.UU y Europa

En el debate participó también Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, quien reiteró el apoyo de la UE a Venezuela e insistió en que "lo que pasa en Venezuela es muy importante para nosotros y vamos a seguir con el foco en el país".

Metsola insistió en que en Venezuela no se dio un proceso democrático y que por eso el Parlamento Europeo reconoció inmediatamente a González Urrutia. "Fuimos los primeros que dijimos que los votos necesitaban ser contados y empezamos a trabajar con la oposición", recordó.

"En el Parlamento Europeo hemos hecho un llamado a que las sanciones sean más y mayores (contra el Gobierno de Nicolás Maduro), pero no estamos unidos en todo, esa es una de nuestras debilidades, aunque no por eso debemos dejar de hacer cosas como ayudar a Venezuela y decirles que no les abandonaremos", añadió.

Venezuela debe ser "uno de los temas principales para Estados Unidos y la Unión Europea", reclamó, aunque los europeos "no podemos simplemente tener una respuesta reactiva a cualquier cosa que Estados Unidos decida hacer. Tenemos que tener una respuesta proactiva a lo que queremos hacer en el mundo".

"Soy Presidenta del Parlamento Europeo porque participé en elecciones, se contaron los votos y se respetó el resultado, por eso sé que estoy con el presidente legítimo de Venezuela, los votos de los venezolanos lo demuestran. Edmundo González es el Presidente de Venezuela"

Reunión con el Fiscal de la CPI

González Urrutia se reunió también con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, según informó en un breve mensaje publicado en su cuenta de la red X.

"Le he manifestado que somos respetuosos de los procesos de investigación que avanza la Corte Penal Internacional y que como parte interesada, y preocupada, -en representación de los venezolanos- puedo decir que ha sido una reunión de la que salí muy satisfecho", señaló.

Me he reunido con el Fiscal @KarimKhanQC y le he manifestado que somos respetuosos de los procesos de investigación que avanza la Corte Penal Internacional y que como parte interesada, y preocupada, -en representación de los venezolanos- puedo decir que ha sido una reunión de la…

La Corte mantiene abierta una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

Maduro asumió de nuevo la Presidencia de Venezuela el pasado 10 de enero pese a que no mostró las actas que avalarían su hipotética victoria electoral.

González Urrutia, que fue candidato presidencial, pidió asilo político en España tras denunciar fraude electoral.