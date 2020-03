EEUU apuesta ahora por gobierno de transición venezolano sin Maduro ni Guaidó

En un notable giro táctico, Estados Unidos propuso este martes un plan para el retorno de la democracia en Venezuela a través de un "gobierno de transición" que incluya representantes del actual presidente Nicolás Maduro y del líder opositor Juan Guaidó y desemboque en unas "elecciones libres y justas".

La propuesta fue delineada en primer lugar por el encargado de Venezuela del Departamento de Estado de EEUU, Elliott Abrams.

Gobierno de transición sin Maduro ni Guaidó

"Este plan propone que tanto Maduro, el antiguo presidente que se ha aferrado al poder, como Juan Guaidó, el presidente interino, se hagan a un lado de modo que miembros elegidos en la Asamblea Nacional de ambas partes puedan crear un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición, que organice elecciones presidenciales libres y justas", indicó Abrams en un artículo en el Wall Street Journal.

Abrams agregó que "si las condiciones necesarias se cumplen", el Gobierno del presidente Donald Trump está "preparado para retirar las sanciones económicas" impuestas a Gobierno de Maduro.

Poco después, en una rueda de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, precisaba que las sanciones se levantarían solo después de que este gobierno de transición fuese establecido y las "fuerzas de seguridad extranjeras" salieran de Venezuela, en referencia velada a Cuba.

Elecciones libres con chavistas y opositores

El plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, incluye concesiones al gobierno del actual presidente Maduro, al reconocer su participación en las eventuales elecciones presidenciales.

"EE.UU. no respalda a ningún partido político en particular en Venezuela. Apoyamos un retorno a la democracia y creemos que todos los partidos, incluido el partido del régimen, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debería poder competir en un campo de juego equilibrado en unas elecciones libres y justas", agregó Abrams.

No obstante, Pompeo matizó que EE.UU. ha dejado claro que Maduro "no volverá a gobernar de nuevo".

A la vez que recalcó que Guaidó, al que reconocen más de 60 países como presidente interino de Venezuela, sí podría presentarse a estas elecciones presidenciales.

"Creo que es el político más popular de Venezuela. Creo que si hubiese elecciones hoy, lo podría hacer increíblemente bien", dijo Pompeo a los periodistas.

El marco planteado por EE.UU. contempla elecciones legislativas y presidenciales en entre 9 y 12 meses.

La rama y el olivo

El cambio táctico de Trump ha generado sorpresa dado que se produce menos de una semana después de que su Departamento de Justicia anunciara cargos contra Nicolás Maduro y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla colombiana FARC por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

"El plan anunciado hoy es una importante clarificación de la política de EE.UU. hacia Venezuela", explicó a EFE Eric Farnsworth, ex funcionario estadounidense y vicepresidente del centro de estudios Council of the Americas.

A juicio de Farnsworth, "Maduro tendrá que decidir su propio futuro, pero hay una negociación que se puede hacer: retirar los recientes cargos en su contra a cambio de que deje el poder y salga del país".

"La Administración Trump -recalcó Farnsworth- parece haberse comprometido a sacar a Maduro, y está utilizando las sanciones como herramientas. Una vez se logre este objetivo, las sanciones presumiblemente serán eliminadas".

Estados Unidos sancionó hace más de un año a la petrolera estatal Pdvsa, la principal fuente de divisas para Venezuela, y desde entonces ha presionado y amenazado con sanciones a países y compañías de todo el mundo para que pongan fin a sus negocios petroleros con Caracas.