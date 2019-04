El mundo reacciona en jornada clave para la política venezolana

Luego del llamado del presidente encargado, Juan Guaidó, a los militares venezolanos a alzarse contra Nicolás Maduro, representantes internacionales han reaccionado durante esta jornada.

Entre quienes apoyan a Maduro está Cuba, donde su presidente Miguel Díaz-Canel rechazó el "movimiento golpista que pretende llenar de violencia" el país, además de destacar que enfrentarán "con serenidad y coraje nuevo intento de golpe de estado de la derecha proimperialista".

En Bolivia, Evo Morales condenó "enérgicamente" los hechos y añadió que está seguro "que la valerosa Revolución Bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro, se impondrá a este nuevo ataque del imperio".

Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a todas las partes de la crisis a "evitar cualquier violencia" y a dar pasos "inmediatos" para devolver la calma al país.

"El secretario general urge a todas las partes a ejercer máxima moderación y llama a todos los actores a evitar cualquier violencia y a tomar pasos inmediatos para restaurar la calma", señaló Stéphane Dujarric, vocera de Guterres.

Apoyos a Guaidó

Uno de los primeros países en reaccionar durante esta jornada fue Colombia, donde su presidente Iván Duque pidió a los militares ubicarse en "el lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional".

El presidente argentino, Mauricio Macri, indicó que "celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al Presidente encargado Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro".

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, escribió que "a todos los defensores de la libertad en Venezuela que han tomado hoy las calles en la Operación Libertad: estamos con ustedes. América los va a apoyar hasta que la libertad y la democracia se restauren".

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela