Machado y González dicen que 2026 "consolidará la libertad" de Venezuela

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este miércoles que el 2026 será el año de la "consolidación de la libertad" de su país y aseguraron que están comprometidos con la "lucha" que mantienen desde que denunciaron fraude en las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

"El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación. Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos", escribió la también Nobel de Paz 2025 en un mensaje en X, que acompañó con un video en el que aparece González Urrutia, quien reclama ser el "presidente electo" en las pasadas elecciones.

La opositora destacó -en el video- que en la lucha "todos los días" aparecen "nuevos retos y dificultades", pero que en este 2025 se han dado "pasos decisivos" y se han conseguido "logros enormes" que permiten estar "cerca de lograr lo que siempre hemos soñado".

Por su parte, González Urrutia señaló que "Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático" que "exige orden, constancia y compromiso colectivo".

"El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente y cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás, por más duros o imprevistos que sean los obstáculos avanzamos. Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos, Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien", añadió el opositor, que insistió en que el 2026 "será el año de la consolidación de una nación".

Machado y González Urrutia se encuentran fuera de Venezuela.

La opositora anunció su salida del país este mes para recibir el galardón del Nobel, luego de pasar once meses en la clandestinidad tras sus denuncias de fraude, mientras que González Urrutia dejó Venezuela en septiembre del año pasado y se exilió en España tras denunciar una "persecución" en su contra luego de los comicios en los que fue proclamado Maduro por el ente electoral sin difundir el desglose de los resultados, como establece la ley.

Machado prometió, el 24 de diciembre, regresar a Venezuela y dijo que informaría en los "próximos días" sobre los "nuevos pasos" para concretar una "victoria".

Canciller chavista prevé un próspero 2026

El canciller de la dictadura chavista, Yván Gil, destacó este miércoles la capacidad de resistencia de Venezuela a la "presión externa" y auguró un próspero 2026 para su país, que atravesó durante este año distintas "adversidades" y que ahora afronta un periodo de tensiones por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

"En este cierre de año, la Cancillería de Venezuela dirige un saludo de gratitud y esperanza a todo el pueblo, que con tenacidad y determinación ha sabido sostener la unidad y la dignidad frente a las adversidades y las amenazas de todo tipo", dijo Gil en un mensaje en Telegram para despedir el año.

El ministro de Exteriores destacó que 2025 dejó "enseñanzas y fortalezas" a Venezuela que afianzan su "capacidad de resistir la presión externa y de construir, desde la solidaridad y la paz, un porvenir más justo".

Deseó, en ese sentido, que el próximo 2026 "llegue cargado de oportunidades y de la certeza" de que se construirá un "mañana más próspero".

El régimen chavista denunció a lo largo del año distintos planes para su derrocamiento. Desde acusar a la oposición liderada por la premio nobel, María Corina Machado, de boicotear las elecciones regionales y legislativas del pasado mayo, hasta presuntos actos violentos y de "guerra económica" para causar zozobra en el país.

Desde agosto, además, denuncia "amenazas" de Estados Unidos por el despliegue militar que el presidente Donald Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

El presidente estadounidense, además, anunció el viernes un ataque contra una "gran instalación" en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano.

Según informó The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.