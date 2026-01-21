Delcy Rodríguez dice que encarará las diferencias con EE.UU. "sin temor alguno"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que no tiene "temor alguno" a encarar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que está en un proceso de diálogo con la Administración de Donald Trump, más de dos semanas después del ataque militar que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro.

"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia", señaló la mandataria en una reunión del Consejo Federal de Gobierno en la que participaron gobernadores y alcaldes, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de los ataques de EE.UU. en Caracas y otros tres estados el pasado 3 de enero que terminaron con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde entonces, Trump afirmó que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE.UU. controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo "indefinido".

El martes, Rodríguez anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano "producto de la venta del petróleo", días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo de venta de crudo en Venezuela por 500 millones de dólares.

Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Trump.