Representante de Guaidó en Chile insiste y pide a Bachelet visitar hospitales venezolanos

Guarequena Gutiérrez, embajadora designada para Chile por el "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, emplazó nuevamente a la ex Presidenta Michelle Bachelet a visitar su país y especialmente a preocuparse por la situación de la salud.

Tras reunirse con la directiva de la UDI y el senador Iván Moreira, Gutiérrez aseveró que el presupuesto en salud del gobierno de Maduro ha sido gastado en armas con el fin de amedrentar a la población.

"Recordamos a la ONU que las Naciones Unidas, el año pasado, manifestó una protección especial a los Derechos Humanos en Venezuela, pero más allá que no están las condiciones, qué condiciones quieren, ¿qué se mueran los 30 millones de venezolanos?", preguntó Gutiérrez.

"Todos los días, su desidia en cuanto al presupuesto de salud, sin haber acabado la producción nacional, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay laboratorios que produzcan medicinas y no quieren permitir la ayuda humanitaria, porque no quieren aceptar que sí hay crisis humanitaria en Venezuela", sostuvo.

"Queremos que la Alta Comisionada de Derechos Humanos vaya a Venezuela, lo dije ayer en reiteradas oportunidades. Se lo digo en nombre de la comunidad de venezolanos en Chile: métase en un hospital, en el servicio pediátrico de un hospital y tóquese el corazón", insistió.

"Métase en el piso de pacientes oncológicos. No es que se estén muriendo en una camilla, sino que a veces están en el piso porque no hay camillas, porque el presupuesto que debía ser destinado a salud vamos a encontrar armas, porque aquí no tiene la razón, entonces quiere asustarlo a uno con armas", recalcó.

Gutiérrez planteó que "los venezolanos estamos en la calle. El 23 de enero las calles de Venezuela se desbordaron en apoyo, más que al presidente encargado Juan Guaidó, es en apoyo al rescate de la libertad, al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y elecciones libres".

Por su parte, la timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se manifestó "decepcionada" por el rol que ha jugado la ex Mandataria chilena en la crisis venezolana.

"Irresponsabilidad política"

La diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo que "no se puede estar favoreciendo y estimulando intervenciones militares o derramamientos de sangre en otro país, y menos en un país de la región".

"Es una irresponsabilidad política, por lo tanto, es necesario apoyar el grupo de contacto, no pretenderán que los gobiernos de México, Uruguay y el Vaticano son chavistas o maduristas, y hoy está en juego un golpe de Estado que terminará de forma sangrienta en Venezuela", indicó.