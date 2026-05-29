Adulto mayor de 78 años volvió al colegio para aprender a leer y escribir en Lo Barnechea

Un adulto mayor de 78 años regresó al colegio en Lo Barnechea para cumplir una meta que había postergado durante gran parte de su vida: aprender a leer y escribir.

Se trata de Arturo Bello, quien actualmente cursa segundo básico en el Instituto Fermín Vivaceta. Su historia fue dada a conocer por la Municipalidad de Lo Barnechea, que destacó su esfuerzo por retomar los estudios varias décadas después de haber dejado las aulas.

Según relató, no pudo continuar su educación cuando era niño debido a que tuvo que comenzar a trabajar para ayudar económicamente a su familia: Eran nueve hermanos y que su madre decidió retirarlo del colegio para que pudiera aportar al hogar.

A lo largo de los años trabajó como jardinero y realizó distintas labores de aseo, mientras que desarrolló una pasión por el ciclismo, deporte que sigue practicando y que lo mantiene como integrante del club Los Cóndores.

En el registro compartido por el municipio también aparece junto al kit de estudios entregado por Junaeb, materiales que lo acompañarán en esta nueva etapa.

Desde la casa comunal valoraron su perseverancia y señalaron que su historia busca inspirar a otras personas a retomar proyectos o sueños que dejaron pendientes.