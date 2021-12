La Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad reaccionó a la muerte de Lucía Hiriart de Pinochet, ocurrida la tarde de este jueves a sus 99 años. Gabriel Rodríguez, periodista y escritor que estuvo detenido en el enclave alemán de Parral, comentó que "no hay nada que celebrar, sí mucho que reflexionar, para que no ocurra más lo que pasó en dictadura". La ministra en visita Paola Plaza lleva adelante investigaciones, respecto a la ex Colonia, sobre personas desaparecidas y quemadas cuyas cenizas fueron arrojadas al Río Perquilauquén, en una causa conocida como "Operación Retiro de Televisores".

