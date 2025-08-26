Cruz-Coke enfatiza: "El gobierno militar fue una dictadura"

El senador Luciano Cruz-Coke, militante de Evolución Política (Evópoli) e integrante del Comité Político de la campaña de la candidata presidencial Evelyn Matthei, subrayó este martes que el régimen que durante 17 años encabezó Augusto Pinochet tras el golpe de Estado de 1973 sí fue una dictadura.

En una rueda de prensa, el dirigente se refirió a las relativizaciones generadas en Chile Vamos tras algunas declaraciones de Juan Sutil, integrante del comando de la exalcaldesa; Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, y José García Ruminot, senador de Renovación Nacional, quienes evitaron en los últimos días calificar como dictatorial el periodo entre 1973 y 1990, dirigido por la Junta Militar que derrocó al Presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) y en el cual se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos que incluyeron desaparición de personas, asesinatos, torturas y exilio.

"El gobierno militar fue una dictadura. Eso yo quiero que lo tengamos claro", dijo Cruz-Coke, quien recordó que "hubo una declaración también que fue muy valiosa del Senado en algún momento reconociendo que había sido una dictadura".

"Creo que hoy día los chilenos nos están pidiendo que miremos hacia el futuro", agregó el senador, afirmando que "no sirven este tipo de polémicas artificiales cuando tenemos hoy día los problemas de empleo que tenemos y los problemas de delincuencia, de criminalidad, de migración".

"Ahí nos debemos enfocar; no en juzgar si fue o no una dictadura. Yo creo que fue una dictadura y creo que hay que cerrar ese tema, porque no tiene que ver hoy día con las inquietudes de hace 50 años", concluyó.