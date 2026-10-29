Buscan voluntarios para abrazar a bebés y niños que viven en residencias

La Fundación Abrázame abrió una convocatoria para buscar voluntarios que quieran abrazar y acompañar a bebés, niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 10 de noviembre y está dirigido a personas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Biobío, quienes deberán asumir un compromiso mínimo de un año con visitas semanales a la residencia asignada.

El programa Abrázame busca entregar compañía y apoyo afectivo a menores de entre 0 y 18 años que viven separados de sus familias en residencias de protección.

Para postular, es necesario tener más de 22 años, no contar con antecedentes penales ni estar inhabilitado para trabajar con menores de edad por maltrato o delitos sexuales, además de tener una edad y salud compatibles con las tareas del voluntariado.

También se requiere disponibilidad para asistir semanalmente en los días y horarios definidos por cada residencia, entregar la documentación solicitada y aprobar una evaluación psicológica.

No es necesario contar con estudios profesionales ni experiencia previa en este tipo de labores, pero sí tener empatía, estabilidad emocional y una motivación genuina por contribuir al bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

El proceso de selección incluye pruebas psicológicas y entrevistas grupales e individuales, destinadas a conocer las motivaciones de cada postulante y determinar si su perfil es adecuado para el programa.

Quienes deseen participar deberán completar un proceso que toma cerca de cuatro horas en total, además de asistir a las charlas y encuentros contemplados por la fundación.

Las personas interesadas deben ingresar al sitio de postulación de Fundación Abrázame, registrar sus datos y seguir las instrucciones de cada etapa, respetando los plazos establecidos.