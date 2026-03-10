Incendio afectó a una fábrica en el Barrio Matta

Un incendio afectó la tarde de este martes a una empresa que fabrica alimentos en el límite de los barrios Matta Sur y Franklin, en la comuna de Santiago, movilizando a múltiples compañías de Bomberos luego de que se decretara segunda alarma por riesgo de propagación.

El fuego se concentró en un sector con presencia tanto industrial como residencial, específicamente en la intersección de General Gana con Padre Orellana. Desde distintos puntos de la capital fue visible una densa columna de humo negro, producto de la combustión de materiales altamente inflamables al interior de la estructura afectada.

Riesgo químico y explosiones en la zona

Una de las principales preocupaciones de los equipos de emergencia fue la naturaleza de las instalaciones comprometidas. Según antecedentes preliminares, el incendio se habría originado en una empresa elaboradora de alimentos que contaría con equipamiento especializado en su interior.

De acuerdo con los primeros reportes, al interior del recinto existiría un laboratorio con posibles elementos químicos, lo que llevó a Bomberos a ampliar el perímetro de seguridad ante el riesgo que podrían haber representado estos productos.

Durante el avance de las llamas también se escucharon estruendos en el sector, lo que podría haber estado asociado a explosiones provocadas por el material que se encontraba al interior del recinto.

El área se caracteriza por la presencia de diversos talleres, negocios e industrias, lo que obligó a los equipos de emergencia a extremar las precauciones para evitar que el fuego alcanzara estructuras colindantes.

Además, el siniestro se ubicó a un costado de una imprenta, lo que incrementó la preocupación debido a la existencia de materiales combustibles en los alrededores.

En la última actualización desde el lugar, se confirmó el cese de las llamas. La columna de humo negro se disipó y Bomberos comenzó a retirarse del barrio Matta.