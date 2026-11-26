La piscina Tupahue, ubicada en el cerro San Cristóbal, dio inicio este miércoles 25 de noviembre a su temporada 2026-2027, justo cuando comienzan a subir las temperaturas en Santiago y aumenta la búsqueda de alternativas para refrescarse durante los días de calor.

El recinto abrió sus puertas a las 14:00 horas de este miércoles y, a partir de los próximos días, atenderá de miércoles a domingo y festivos, entre las 10:30 y las 18:00 horas, mientras que los martes recibirá exclusivamente a delegaciones.

En cuanto al precio de los tickets, las tarifas para esta temporada quedaron establecidas de la siguiente manera:

Adultos (14 a 59 años): $7.000.

Niños y niñas (3 a 13 años): $4.000.

Menores de 3 años: entrada gratuita.

Personas mayores de 60 años: ingreso gratuito , presentando cédula de identidad.

, presentando cédula de identidad. Personas con discapacidad: entrada liberada junto a un acompañante, presentando la credencial correspondiente.

Para acceder a la piscina, habrá dos modalidades de compra. Las entradas presenciales estarán disponibles en las boleterías desde las 14:00 horas de este miércoles, mientras que la venta por internet comenzará el jueves 26 de noviembre, a través del sitio oficial www.parquemet.cl.

En total, se habilitaron 800 entradas por día, con 400 cupos para quienes compren directamente en el recinto y otros 400 destinados a la venta online.

Junto con anunciar la apertura, desde Parquemet recordaron algunas medidas que deberán tener en cuenta los visitantes para utilizar las instalaciones. Entre ellas, se encuentra la prohibición de ingresar con mascotas o quitasoles, además de la restricción de fumar, consumir alcohol o drogas dentro del recinto.

También se recomienda evitar el uso de parlantes y mantener a niños y niñas bajo la supervisión de sus acompañantes, junto con respetar las instrucciones de los salvavidas y del personal a cargo de la piscina.

La reapertura del tradicional balneario se concretó luego de una serie de trabajos de renovación que significaron una inversión superior a los $360 millones, recursos que permitieron mejorar el estanque, los camarines, los baños y distintos espacios destinados al público.