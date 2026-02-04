Regreso de estatua de Baquedano: Bellolio acusa dilación del Consejo de Monumentos

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), aseguró que el Consejo de Monumentos Nacionales ha estado dilatando la aprobación del regreso de la estatua del General Baquedano a la plaza del mismo nombre.

En conversación con Tele13Radio, la autoridad comunal recordó que el retiro del monumento "era transitorio. Y ya nos ocurrió el año pasado que hubo ahí como un entrevero con el Consejo de Monumentos sobre el plinto, es decir, la base donde va puesta la escultura ecuestre. Y en su momento ellos dijeron que sí, que se iba a retirar para ser restaurado".

"Nosotros dijimos que no, que no era necesario hacer ningún tipo de retiro, sino que se podía evaluar allí mismo cuál es el estatus. Y esto fue dos semanas atrás, era cuando el Consejo de Monumentos recibió nuestra solicitud de traer de vuelta ya definitivamente, con todos los antecedentes, a la escultura ecuestre que está hoy día en el Museo Histórico Militar", añadió.

El alcalde agregó que "lo que nos ocurrió es que después de aprobarlo en el Consejo Municipal, al día siguiente tenía que verlo el Consejo de Monumentos nuevamente. Y justo ese día, ellos emiten un oficio, por tanto no pudo ser ni enviado desde el Consejo de Monumentos ni recibido por la Municipalidad, sino que lo envían físicamente al día siguiente para decirnos ´oiga, necesitamos estos antecedentes adicionales que tienen que ver con una memoria de cálculo, resistencia´, y estas cosas están dentro de lo que nosotros ya aprobamos en el Consejo Municipal en nuestra licitación".

"Lo otro que nos piden, que me parece un poquito insólito, el plan de seguridad. Y entonces, por supuesto, yo también informalmente contesté que el plan de seguridad, más bien le pregunto yo a ellos, pues cuál es el plan de seguridad. La seguridad la tiene que ver Carabineros de Chile, a través de la Delegación Presidencial, el Ministerio de Seguridad y el Gobierno, no el Municipio", cuestionó.

Ante estas declaraciones, este miércoles el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, realizaron una visita inspectiva al lugar, de cara a una posible reapertura durante este mes.