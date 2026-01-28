Providencia aprobó el retorno de la estatua de Baquedano a su lugar de origen

El Concejo Municipal de Providencia aprobó la licitación para el regreso del Monumento al General Baquedano a su lugar de origen, en las cercanías de Plaza Italia.

Tras luego de conversaciones entre el alcalde Jaime Bellolio y el Ejecutivo, se logró la aprobación del Concejo para realizar un estudio estructural del plinto y reforzarlo, ajustar los sistemas de anclaje; y trasladar la escultura ecuestre desde su ubicación actual, en el Museo Histórico Militar, hasta su lugar original a fines de febrero.

"Desde que asumí como alcalde he sostenido que el plinto vacío representa un ícono de la violencia por sobre la democracia y, por lo tanto, era algo que necesitábamos restaurar", manifestó la autoridad comunal.

Bellolio insistió en que "esto es una restauración democrática, es el triunfo de la razón por encima de la violencia. Es la restauración del encuentro, de la convivencia y la generación de un verdadero Paseo de la República. En el pasado fue fuente de celebraciones múltiples y eso es lo que queremos volver a lograr. Esto no es un monumento a la batalla, es un monumento a la paz, a nuestra identidad nacional".

Para que la estatua vuelva su lugar original solamente falta la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, que sesionará durante esta jornada para tratar este tema.