Black Friday 2026 ya tiene fecha: revisa cuándo comenzarán las ofertas

El Black Friday 2026 ya tiene fecha confirmada en Chile y se realizará durante cuatro días de ofertas en productos y servicios de distintas categorías, en una nueva jornada de descuentos que llegará después del Cyber Monday de octubre.

El evento comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre, con promociones en tecnología, vestuario, calzado, viajes, artículos para el hogar, deportes y belleza.

Ante la gran cantidad de comercios que suelen participar en este tipo de jornadas, se recomienda comparar los precios antes de comprar para comprobar que las rebajas sean reales y evitar ofertas que no representen un ahorro efectivo, especialmente para quienes buscan adelantar sus compras navideñas.

Una de las formas de revisar los descuentos es identificar con anticipación los productos de interés y seguir sus precios durante las semanas previas al evento, utilizando herramientas como Knasta, que permite consultar las variaciones de valores en distintas tiendas, y SoloTodo, plataforma especializada en tecnología, electrodomésticos y componentes de hardware que muestra el historial de precios y sus mínimos registrados.

La edición de este año también contempla una convocatoria para incorporar a pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de ampliar su presencia en el comercio digital y darles la posibilidad de llegar a más clientes durante los cuatro días de ofertas.