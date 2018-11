Captan pelea por comprar "Duendes mágicos" en multitienda

En una escena que parece sacada de una película navideña, un grupo de personas se peleó a empujones por los peluches de los "Duendes mágicos". El registro se viralizó por lo absurdo del hecho.

Esta situación se registró en una tienda Paris de San Bernardo, donde la pila de juguetes desapareció en cosa de segundos en manos de la turba.

"Ya se vive el consumismo de Navidad", publicó Fernanda Zuloaga, quien tuiteó el hecho en su cuenta, donde dice trabajar en esa sucursal de la multitienda.

El video:

Las reacciones:

Ya debo decir que me gustan los duendes mágicos pero no tanto como para agarrarme con una vieja, empujarla o gritarle



Si tengo la oportunidad de comprarlos bkn y sino no nomas po wuacho