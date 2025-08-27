Bencina de 93 octanos subirá menos de $1 esta semana, mientras diésel caerá $20

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que, a partir de este jueves, la bencina de 93 octanos subirá menos de $1, mientras la de 97 octanos, junto al diésel y kerosene bajarán sus precios.

De acuerdo a la estatal, la bencina de 93 octanos subirá 0,3 pesos por litro; mientras, que la de 97 octanos bajará 5,8 pesos.

Asimismo, el kerosone registrará una caída de $8,9 por litro, y el diésel caerá -20,8 pesos. En tanto, el GLP de uso vehicular no tendrá variación.