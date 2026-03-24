Cicardini: "El bencinazo de Kast es un sablazo al bolsillo de las familias chilenas"

La senadora socialista Daniella Cicardini repudió en El Primer Café la histórica alza de combustibles que experimentará el país a contar del jueves: 370 pesos por litro en las gasolinas y hasta 580 en el diésel.

"El bencinazo de Kast es un sablazo al bolsillo de las familias chilenas", dijo Cicardini esta mañana en Cooperativa.

La exdiputada afirmó que la decisión del Ejecutivo es "nefasta" y "un golpe bajo" para las familias chilenas: "Una mala noticia, sobre todo, para la gente que creyó en Kast en su campaña".

El alza de los combustibles va a "tener un efecto dominó que se va a traducir en subas de precios desde la marraqueta, pasando por la verdura, el transporte, incluso hasta los créditos hipotecarios... va a subir todo".

"Son decisiones políticas que traen tremendas repercusiones y consecuencias brutales en la economía familiar. A mí me parece que el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz es un peligro público para los chilenos y chilenas... Él viene con un mandato claro que se traduce en mejorarle las condiciones y aliviarle la carga económica a un 1 por ciento de nuestro país, que son los más ricos, los más poderosos, (...) a costa de la gente", argumentó, señalando que esto constituye "una provocación al pueblo chileno" y, por lo mismo, ya "la gente está muy enojada".

"Ellos dicen: 'Falta plata, por eso hay que ajustarse el cinturón', pero no falta plata cuando hay que bajarle el impuesto a los súper ricos", criticó, insistiendo en calfiicar la medida como "dura, cruel y muy perversa".

"¿Dimensionaron los efectos de la noticia?"

La senadora por Atacama también se preguntó si "el Gobierno habrá medido el impacto de su anuncio", considerando que de inmediato, anoche mismo, dio paso a aglomeraciones en las estaciones de servicio.

"Sería bueno tener una explicación detallada del Gobierno respecto de si está garantizado el suministro en las bencineras, si puede darse una falta de stock o acaparamiento... Debiese existir una explicación clara de si es que ellos dimensionaron los efectos de estas malas noticias que entregaban ayer para Chile".