Cómo ahorrar combustible: errores comunes y claves para gastar menos en el auto

Ante el alza en el precio de los combustibles, el docente de Ingeniería de Duoc UC, Claudio Arenas, entregó en Cooperativa una serie de recomendaciones y ajustes en los hábitos de conducción que pueden ayudar a reducir el gasto.

El académico explicó que una de las dudas más frecuentes entre los conductores tiene que ver con el octanaje del combustible y su impacto en el rendimiento del vehículo.

"Si la recomendación es 95, el ideal es no bajar del octanaje. Muchas veces uno piensa que está haciendo un ahorro en dinero, pero el consumo a la larga es el mismo. ¿Por qué? Porque el vehículo, para poder funcionar con ese octanaje, debe reducir un poco la potencia y eso genera que uno acelere más para obtener el mismo resultado", advirtió.

En ese sentido, recalcó que siempre se debe respetar la indicación del fabricante, disponible en el manual del vehículo. Solo en casos donde se recomienda un octanaje menor al disponible en Chile -como 91- se puede optar por 93 sin problemas.

La clave está en los neumáticos y el peso del auto

Uno de los factores influyentes en el consumo, es la presión de los neumáticos.

"El ejemplo más claro es la bicicleta: cuando tú te subes a la bicicleta con la rueda desinflada, te cuesta mucho moverla. Con el vehículo pasa exactamente lo mismo. Si el neumático está desinflado va a generar un arrastre al motor generando un aumento en el consumo", explicó.

Por ello, recomendó revisar la presión al menos una vez por semana, utilizando como referencia los valores indicados por el fabricante -generalmente entre 28 y 33 PSI en presión- que se encuentran en la puerta del conductor o en la tapa del combustible.

A esto se suma otro consejo: evitar el exceso de carga. "Sacar peso innecesario, como herramientas, maletas o accesorios que no se usen, también ayuda a reducir el consumo", indicó.

Mitos del ahorro y mantenimiento

El experto también descartó la efectividad de soluciones rápidas que suelen promocionarse, como imanes o aditivos para mejorar el rendimiento.

"Técnicamente hay alguna modificación molecular, pero en términos prácticos el ahorro que genera es imperceptible, o sea es por debajo del 1%", afirmó, enfatizando que el verdadero impacto está en un mantenimiento adecuado del vehículo.

En ese sentido, recomendó no limitarse solo al cambio de aceite, sino también revisar filtros, bujías y realizar limpiezas profundas de inyectores cuando corresponda.

Otro factor relevante en el consumo de combustible es el tipo de conducción y las condiciones del tránsito. Optar por una ruta más larga pero fluida puede resultar más económico que elegir un trayecto corto con alta congestión.

En situaciones de tráfico intenso, el vehículo pasa largos periodos detenido o avanzando a baja velocidad, lo que incrementa el consumo debido a las constantes detenciones y aceleraciones. Por ello, privilegiar recorridos con menor congestión puede generar un ahorro significativo de combustible a la larga.

Almacenar bencina: un riesgo poco considerado

Frente al alza de precios, otra práctica que ha aumentado es la compra y almacenamiento de combustible en bidones, lo que puede representar un peligro si no se realiza correctamente.

Arenas explicó que existe una normativa que regula incluso el color de los recipientes: "La SEC establece el tipo de bidón y el tipo de color que yo debo utilizar. Están normados por color: el bidón azul es para parafina; el color amarillo es para diésel y el color rojo para gasolinas. No es por gusto; con esto nosotros evitamos confusiones"

Además, advirtió que no se recomienda almacenar más de 40 litros y siempre en espacios ventilados, debido a la alta inflamabilidad de los vapores.

"La bencina genera muchos vapores los cuales son combustibles. Uno podría tener almacenado en una bodega, prende la luz y eso podría generar una explosión", alertó.