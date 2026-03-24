Diputado republicano e histórica alza de los combustibles: "Espero que la gente no destruya cosas"

El diputado republicano Agustín Romero hizo en El Primer Café "un llamado a la calma" frente a la histórica alza en el precio de los combustibles que vivirá Chile a contar del jueves: 370 pesos por litro en las bencinas y 580 en el diésel.

"Ésta es una situación terrible, global, que nos supera con creces. Por tanto, creo que hay que hacer llamados a la calma y a la responsabilidad", dijo en Cooperativa el actual presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que espera que la reacción ciudadana no se traduzca en protestas violentas.

"Me preguntaban ayer por movilizaciones, (en que) que podrían eventualmente (algunos) salir incluso con marchas a destruir las cosas... Yo espero que la gente no destruya, porque, evidentemente, estas medidas se toman precisamente porque no hay dinero; entonces, imagínese lo que sería destinar dineros para reconstruir cosas o proteger el mobiliario público...", planteó.

Romero dijo que, desde el trabajo parlamentario, no se cierra "a ninguna posibilidad de mejorar las condiciones de la gente, (...) focalizadas a los sectores más vulnerables", y llamó a evitar "clichés" como los que -a su juicio- emitió en el mismo panel de debate la senadora socialista Daniella Cicardini, quien opinó que "el bencinazo de Kast es un sablazo al bolsillo de las familias chilenas".

"Se gastaron todas las reservas"

Romero afirmó además que el traspaso de costos a los usuarios, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, "se iba a producir de todas maneras", porque resultaba imposible estabilizar los precios "sin comprometer las arcas fiscales, en que ya no tenemos holguras".

"Yo he escuchado que algunas personas dicen, muy sueltas de cuerpo: 'Endéudense, sigan usando los fondos soberanos'... (y son) los mismos que se gastaron todas las reservas durante el Gobierno pasado", criticó.

"Hoy día, si tú le metes 3.000 millones de dólares (al Mepco) te quedas sin ningún fondo soberano. Y si la guerra se prolonga por un año, se te acaban los fondos en el mes de junio. ¿Qué haces después de eso? Le traspasas este mismo valor sin anestesia a la gente y sin ninguna posibilidad de entregarle ayuda a los más vulnerables. Entonces son decisiones que hay que tomar", defendió.

Diputado UDI: "Decisión difícil, pero honesta"

En línea similar, participando también en El Primer Café, el diputado UDI Eduardo Cretton afirmó que esta "alza abrupta del precio de la bencina" es una "noticia trágica, por decir lo menos", pero añadió que "el Gobierno ha tomado la decisión de enfrentar a la ciudadanía con la verdad", en el contexto de "una situación fiscal heredada que es crítica".

"El Presidente Kast asume (el poder) con una deuda pública adicional de 40 mil millones de dólares más que la deuda que había para la guerra en Ucrania. Por otra parte, el alza de la bencina que estamos enfrentando hoy día (a nivel internacional) es tres o cuatro veces mayor que lo que ocurrió con Ucrania. O sea, la crisis es real, no es un invento ni del Presidente Kast ni de la derecha: es una situación internacional compleja y una situación local compleja", explicó.

"Cuando tú gastas más de lo que tienes, cuando utilizas el Fondo de Estabilización Social, no dejas ni un peso ahí; cuando sacas recursos de la Corfo para hacer gasto corriente, cuando dejas en caja al mes de diciembre apenas 46 millones de dólares -en circunstancias que un Gobierno normal deja entre 3.000 y 4.000-, la verdad es que la situación es de estrechez fiscal", insistió.

En resumen, "lo que ha hecho el Gobierno es una decisión muy difícil, pero también muy honesta de decirle y transparentarle la situación a los ciudadanos, (...) sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los que están pagando los platos rotos de lo que significó una farra de cuatro años gastando la tarjeta de crédito de forma descriteriada", cerró, en alusión al manejo fiscal de la Administración Boric.