Hacienda anticipa modificación al Mepco: "No esperaremos a la fortuna"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el Gobierrno planea modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), en medio de las alzas del precio del petróleo por efecto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En un seminario organizado por Diario Financiero, donde se encuentra también la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el secretario de Estado señaló que los cambios serán anunciados prontamente y aseguró que habrá un especial cuidado con "los más vulnerables".

"Estamos enfrentando una situación bien compleja con motivo de la guerra en Medio Oriente", sostuvo Quiroz quien dijo que "los países que demoran esto van acumulando desbalances a futuro, van exponiéndose financieramente y, al final, los ajustes son más dolorosos y, lo que es peor, la economía no se ha ajustado a los nuevos precios relativos".

En esa línea, adelantó que "vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana".

El jefe de la billetera fiscal agregó que "con 200 millones de dólares se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en un periodo de 90 días. Y en una semana nos los podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle bencina al estanque al ciudadano norteamericano. Esas son las decisiones que hay que tomar y las cosas que hay que explicar".

"Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías, de todas maneras. Pero hay que combinar las cosas. Y en eso estamos y oportunamente daremos a conocer esto, pero esto requiere cierta premura y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional", afirmó.