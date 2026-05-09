Alcaldías turísticas confían en que el Gobierno mejorará la Ley de Seguridad Municipal

El presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile (AMTC), José Jofré, defendió este sábado que el Gobierno retirara la reglamentación de la Ley de Seguridad Municipal, impulsada por la administración anterior, asegurando que ahora los alcaldes han tenido mayor participación.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el también jefe comunal de El Quisco dijo que el accionar del Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast "estuvo muy bien", dado que "nos empezó a preguntar a los alcaldes y directores de seguridad sobre lo que opinábamos, las necesidades en este reglamento, y ahora va a volver a ser ingresado con nuestra opinión".

"Creo que esas son las señales (correctas), aquí no hay que asustarse y no hay que pelear. Lo que inició un gobierno, el otro lo puede retirar o mejorar, de eso se trata", puntualizó el líder de la AMTC.

El documento normativo modificado se proyecta para iniciar su aplicación a mediados de agosto, incluyendo las revisiones técnicas acordadas. (FOTO: ATON)

Jofré reiteró la importancia de la involucración de los alcaldes en el reglamento, sobre todo porque son "una de las partes más importantes" comprometidas en el asunto: "Somos los que van a tener los inspectores municipales".

"Más atribuciones" para los inspectores

Según explicó el jefe comunal de El Quisco, estos inspectores, que "van a tener más atribuciones", no serán policías, sino "coadyuvantes" de las fuerzas de orden. Con la consideración de las opiniones municipales, confía en que el reglamento se mejorará para la fecha de inicio de la ley.

"Al haberlo retirado y preguntado, yo creo que se va a mejorar este reglamento para que pueda empezar a regir desde el 15 de agosto, como dice la nueva Ley de Seguridad Pública que va a ayudar mucho a los municipios, a los ciudadanos, sobre todo a nosotros que vivimos en las zonas costeras", puntualizó Jofré.

Los inspectores comunales adquirirán facultades aumentadas, transformándose en coadyuvantes esenciales para las fuerzas policiales. (FOTO: ATON)

Arica acogerá el primer simposio nacional de legislación turística municipal en mayo

El alcalde de El Quisco también contó a Cooperativa que Arica acogerá el Primer Simposio Nacional de Legislación y Normativa Turística Municipal.

El evento, organizado por la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, reunirá a diversas autoridades y expertos para abordar la importancia de leyes actualizadas y efectivas para el sector.

"Nosotros tenemos un encuentro, un simposio legislativo y normativo, que tiene que ver con las leyes de turismo. Va a ser el 26, 27, 28 y 29 de mayo en la ciudad de Arica, en donde vamos a hablar de leyes", destacó en Cooperativa el alcalde Jofré.

El encuentro contará con una destacada representación de diversas instituciones del país, además de alcaldes de Perú.

La invitación es clara: el simposio busca generar un espacio de reflexión y propuestas concretas para fortalecer el marco legal que rige el turismo, una industria vital para muchas comunas del país.