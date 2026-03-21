Meza (Republicanos): Esperamos que ajuste al Mepco considere a familias más vulnerables

El diputado republicano José Carlos Meza expresó este sábado en Cooperativa que espera que los eventuales cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) que implementará el Gobierno de Kast incluyan "medidas de mitigación para las familias más vulnerables".

El mecanismo, que funge por ley como una herramienta del Estado para amortiguar al consumidor el efecto de la subida y la bajada del precio del petróleo, tendrá modificaciones la semana que viene por el mayor gasto fiscal que implica a raíz de la guerra en Irán, que ha incrementado consistentemente el valor del crudo.

En este contexto, el parlamentario oficialista afirmó en El Diario de Cooperativa que sostendrán "una reunión el lunes con el equipo del Ministerio de Hacienda en donde, dentro de los distintos temas que se van a tratar, se van a atender, por supuesto, las medidas para el ajuste del Mepco".

"A nosotros lo que nos interesa particularmente es, primero, que se sincere cuánto es el gasto que esto está implicando, que sistemáticamente semana a semana ha ido aumentando para el Estado; y segundo, que se nos planteen medidas de mitigación para las familias más vulnerables", indicó Meza.

"Aquí entendemos que cualquier medida que se tome no puede ir en desmedro de quienes usan el transporte público o de quienes tienen un solo vehículo en su hogar y lo usan para ir al colegio con los niños o para ir al trabajo", agregó.

"Creo que quienes tienen más de un vehículo, por ejemplo, o tienen vehículos de alto gasto de combustible, este es el momento para evaluar usar solo uno, y empezar a tomar medidas también de ahorro las familias. Pero hay familias que no pueden tomar esas medidas y en esas se tiene que concentrar la política pública", subrayó el diputado republicano.

Asimismo, consideró "un error" pensar que las medidas del Ejecutivo "van a debilitar el mecanismo", ya que lo que se busca "es todo lo contrario: fortalecerlo para focalizar el gasto en quienes más lo necesitan. Es una cuestión de perspectiva", sentenció.