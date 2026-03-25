Municipios: El Gobierno decidió enfrentar esta crisis protegiendo a los que más tienen

Alcaldes progresistas llegaron este miércoles hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta solicitando diálogo, para que se logren medidas para beneficiar a las personas desprotegidas en el marco del alza del precio de los combustibles.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que "lo que venimos a entregar hoy día son cuatro propuestas muy concretas y una solicitud de reunión de diálogo para poder entender que no es consecuente que uno esté hablando de una estrechez fiscal sumamente apretada para el país y, al mismo tiempo, hable de reducir los impuestos a las empresas o eliminar el pago de contribuciones que afecta directamente a las familias más pobres o de clase media de nuestro país".

"Los alcaldes siempre hemos sido actores que nos hemos caracterizado por tener un sentido de colaboración, de trabajo conjunto y de búsqueda de soluciones. Y ese ánimo se mantiene. Y lo dijimos desde el inicio de este gobierno: vamos a ser los primeros en sentarnos a la mesa a trabajar en buscar soluciones que beneficien a la gente, pero también seremos los primeros en levantarnos y defender cuando los intereses de nuestros vecinos se van viendo afectados", planteó.

En esa línea, aseveró que "lamentablemente, si bien uno no elige las crisis que enfrenta, uno sí elige cómo enfrenta esas crisis. Y lo que estamos viendo es que este gobierno ha decidido enfrentar esta crisis protegiendo a los que más tienen, con una serie de medidas que buscan resguardar el bolsillo de las mayores riquezas en desmedro de la gran mayoría de familias trabajadoras y de clase media que van a tener que asumir la totalidad del costo de esta alza de combustible".

"Creemos que es importante ser consecuente en ese discurso, buscar proteger a las personas más desposeídas y como alcaldes traemos cuatro propuestas concretas en esa línea que busquen quizás cambiar la lógica con la cual el gobierno está enfrentando esta crisis por el precio del petróleo", recalcó Vodanovic.

El alcalde sostuvo que "se pueden adoptar medidas, se puede ver de qué manera podemos reducir algunos gastos públicos que podemos optimizar, podemos aumentar la recaudación en otros casos, pero no inventemos narrativas de que el país está quebrado, de que se robaron la plata, de que esta cuestión es una carnicería, que nadie sabe dónde está la plata, así no funcionan las finanzas públicas".

"Lo que hemos visto, de manera preocupante, es un gobierno que entró pasado de revoluciones, que no quiere dialogar con nadie, que quiere imponer una agenda, que quiere avanzar lo más rápido posible y así no se juega este deporte, este es un proceso a cuatro años, donde legítimamente ellos tienen que gobernar, pero también tienen que dialogar, que llegar a acuerdos y tienen que entender que la patria se construye desde la conversación y no la confrontación", cuestionó.

Un total de 26 jefes comunales firmaron la misiva, aunque se espera que se sumen hasta 100 alcaldes al texto.