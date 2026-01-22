Tras dos semanas sin variación, bencinas bajan con fuerza este jueves
La ENAP informó caídas de 24 pesos por litro en las gasolinas.
El diésel también registra una caída en sus precios, pero menos pronunciada.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) pronosticó significativas caídas en el precio de las bencinas a contar de este jueves, tras dos semanas consecutivas en las que no se registró variación.
Este 2026 se estrenó con una caída de 24,9 pesos por litro a contar del 1 de enero, y el ajuste desde este jueves 22 será algo menor: de -24,3 pesos para las gasolinas tanto de 93 como de 97 octanos.
El diésel también bajará su precio, aunque de forma menos pronunciada: en 18,1 pesos por litro, tras haberse mantenido sin cambios en los dos reportes previos.
El gas licuado de uso vehicular no modificará su valor en la próxima semana, y la parafina, en cambio, aumentará en 9,3 pesos por litro.
La compañía estatal recordó que las distribuidoras "fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes", y que la función que le compete es sólo de dar "referencias o valores" para el consumidor final, en el marco de un "mercado abierto y competitivo" (ver archivo adjunto).