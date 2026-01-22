Tras dos semanas sin variación, bencinas bajan con fuerza este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) pronosticó significativas caídas en el precio de las bencinas a contar de este jueves, tras dos semanas consecutivas en las que no se registró variación.

Este 2026 se estrenó con una caída de 24,9 pesos por litro a contar del 1 de enero, y el ajuste desde este jueves 22 será algo menor: de -24,3 pesos para las gasolinas tanto de 93 como de 97 octanos.

El diésel también bajará su precio, aunque de forma menos pronunciada: en 18,1 pesos por litro, tras haberse mantenido sin cambios en los dos reportes previos.

El gas licuado de uso vehicular no modificará su valor en la próxima semana, y la parafina, en cambio, aumentará en 9,3 pesos por litro.

La compañía estatal recordó que las distribuidoras "fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes", y que la función que le compete es sólo de dar "referencias o valores" para el consumidor final, en el marco de un "mercado abierto y competitivo" (ver archivo adjunto).