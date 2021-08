Comenzó la inscripción para que usuarios de iPhone sean compensados por Apple

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) anunció que ya está operativo el sitio web que permitirá a usuarios de los teléfonos iPhone acceder a una compensación de Apple, luego de que la empresa estadounidense reconociera que sus equipos perdieran capacidades, de forma intencionada, a raíz de cambios de sistema operativo.

La organización logró un acuerdo en abril con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, en el marco del juicio colectivo que inició, accediendo el fabricante a pagar $2.525 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares) a los afectados.

Quienes pueden acceder al pago compensatorio -de hasta 1,35 UF- son los usuarios de los teléfonos iPhone 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; 7; 7 Plus y 7 S que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

El trámite, para el que se necesita una declaración jurada sobre el hecho de haber sido usuario de alguno de los modelos parte del acuerdo e identificar el equipo correspondiente a través del número de serie, se realiza en Conciliacionsmartphones.cl.

La empresa auditora Deloitte Chile tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago. De existir un remanente, será donado a Fundación Las Rosas y Fundación Mi Parque.