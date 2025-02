Conadecus: El Sernac no hizo valer la ley en su mal acuerdo compensatorio con Enel

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, criticó el "mal acuerdo" logrado entre Sernac y Enel para compensar a los clientes afectados por apagones durante las lluvias de agosto pasado. ya que "el Sernac no hizo valer lo establecido en la ley".

A juicio de Calderón, "el Sernac no hizo valer lo establecido en la Ley del Consumidor porque no cumplió con la compensación mínima exigible establecida, (ya que) la mayor parte de los pagos que se les hará a las personas no coincidirán con el artículo 25a".

Este texto legal establece que "todo corte de luz superior a cuatro hasta 24 horas, considerará el día completo" para asignar el cobro, "y con ese día se multiplica 10 veces el promedio del consumo de luz", afirma el dirigente.

Por ejemplo, "si una persona gasta 30 mil pesos en las cuentas de luz, significa que consumió mil pesos promedio. Pero si estuvo hasta cuatro, cinco, hasta 24 horas sin luz, debe pagársele 10 veces esos mil pesos: o sea, debe recibir $10.000 mínimo y no $1.956 promedio, como establece el acuerdo", calculó Calderón.

"O sea, si el Sernac -que es el organismo que busca que se cumpla la ley- no llega a la compensación mínima establecida en la normativa, estamos en un problema", fustigó.

Sernac "nunca invita, hace lo que quiere, no consulta a nadie"

"Enel se sometió a un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) para llegar a este acuerdo, pero cuando lo hace, se somete a la Ley del Consumidor y no a la ley eléctrica, pues ambas difieren en el monto mínimo de las indemnizaciones", precisó el líder de Conadecus.

Calderón también criticó que, "por ley, el procedimiento iniciado por el Sernac nos imposibilita de demandar o intervenir en las negociaciones, a menos que nos invite. Pero (el organismo) nunca invita, hace lo que quiere, no consulta a nadie... no ha sido una comunicación normal, sino de imposición".

Por último, el dirigente abordó la millonaria multa de 18.800 millones de pesos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) impuso a Enel, y fustigó que "no puede ser que el Estado se enriquezca con un problema sufrido por los consumidores. Está bien que reciba una parte de esa compensación, pero se privilegia más la multa cuando los verdaderos afectados son las personas".