Sorpresa en el IPC: Inflación de agosto se mantuvo sin variación mensual

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2025 registró una variación mensual de 0,0%, acumulando un 2,9% en lo que va del año y un 4,0% en los últimos doce meses, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según el reporte, cinco de las 13 divisiones de la canasta aportaron incidencias positivas, mientras que seis mostraron bajas y dos no registraron variaciones.

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas destacó con un aumento mensual de 0,9%, mientras que transportes y equipamiento del hogar lideraron las bajas de precios.

La división de equipamiento y mantención del hogar presentó una caída de 1,2% en agosto, aportando -0,072 puntos porcentuales a la variación mensual del índice. Entre los productos con mayores descensos figuraron los refrigeradores (-4,9%), detergentes y suavizantes para ropa (-3,9%), y grandes artefactos eléctricos (-3,4%).

En la división de transporte, los precios experimentaron una disminución mensual de 0,5%, que incidió con -0,067 puntos porcentuales al IPC.

Las principales bajas se registraron en combustibles para vehículos personales (-1,1%), destacando la gasolina con una caída de 1,7%, y el transporte de pasajeros por carretera (-1,3%).

Por el contrario, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó el mayor aumento mensual, con 0,9% y una incidencia de 0,192 puntos porcentuales. Los productos con más alzas fueron carnes (2,0%), especialmente carne de vacuno (2,2%) y cecinas (2,5%).