IPC de septiembre registró un alza de 0,4%

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4%, acumulando 4,0% en 2026 y de 4,1% a 12 meses, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El dato se ubicó levemente por debajo de las proyecciones de los analistas, quienes estimaban una subida de 0,5% debido al gasto por Fiestas Patrias y combustibles.

Según el INE, "ocho de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia".

Destacaron los incrementos en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y transporte (0,9%).

En particular, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó un aumento mensual en nueve de sus 15 clases, siendo las más importantes hortalizas, legumbres y tubérculos, con un 4,1%, y frutas y frutos secos, con un 3,1%.

La división de transporte consignó alzas mensuales en siete de sus 11 clases, destacando la subida de 3,7% en combustibles para vehículos personales, seguida de transporte de pasajeros por carretera (2,9%).

En contraste, la división de seguros y servicios financieros (-5,9%) registró un descenso en una de sus dos clases (seguros, con un -7,7%).

Con el IPC de septiembre, la Unidad de Fomento (UF) subirá 164 pesos y llegará a 41.295 el próximo 9 de noviembre.