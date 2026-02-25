Ipsos: Confianza de los consumidores en Chile alcanza su nivel más alto en más de seis años

El más reciente informe de Ipsos reveló que la confianza de los consumidores en Chile alcanzó los 50,3 puntos, situándose en el umbral que equilibra percepciones positivas y negativas sobre la economía. Se trata del nivel más alto en más de seis años.

El índice registró un alza mensual de 0,9 puntos y un incremento de 5,9 puntos en comparación con febrero de 2025, posicionando a Chile entre los cinco países con mayor avance interanual, junto a Israel, Hungría, Colombia y Corea del Sur.

A nivel global, el promedio también llegó a 50 puntos, por lo que Chile se ubicó levemente sobre la media, en el puesto 14 entre las 30 economías evaluadas.