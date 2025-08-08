Los consumidores chilenos están pesimistas desde 2019

El Índice de Confianza del Consumidor de Chile, que elabora mes a mes la empresa Ipsos, completó en julio "seis años consecutivos en zona de pesimismo".

La empresa de investigación de mercado -presente en 90 países- mide mensualmente "el nivel de optimismo de los consumidores sobre el estado actual y futuro de las economías locales, sus finanzas personales, el empleo y las condiciones para invertir".

Durante julio, "la confianza de los consumidores en Chile cayó 1,1 puntos y marcó 41,6, muy por debajo del umbral de 50 que indica una percepción favorable", explicó Ipsos en un comunicado.

El retroceso llevó a Chile a descender tres posiciones en el ranking global, ubicándose en el puesto 27 de las 30 economías evaluadas, sólo por encima de Hungría (36,7), Japón (35,9) y Turquía (34,3), y a totalizar un ciclo de "seis años consecutivos en zona de pesimismo".

"En 2019 fue la última vez que el país anotó un puntaje superior a 50 puntos, e incluso se ubicaba sobre el promedio global", anotó la encuestadora: "Hoy la situación es inversa y está lejos de revertirse".

Chile se mantiene, en consecuencia, como el país con menor confianza de los consumidores en América Latina, que promedia 47,4 puntos.

"Vientos de cambio" de cara a las elecciones

Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile, resaltó "dos percepciones mayoritarias entre los encuestados" nacionales: "La mitad de ellos (50%) espera que su situación financiera personal sea más fuerte en los próximos seis meses, aunque puede que este optimismo sobre el futuro esté vinculado a mejores perspectivas estacionales de primavera/verano y a los vientos de cambio que traen los periodos electorales".

De todos modos, "se mantuvo en un 55% (el indicador de) quienes afirman que ellos o algún cercano perdieron su empleo en los últimos seis meses, tema que comienza a instalarse en la discusión pública", agregó el ejecutivo.





