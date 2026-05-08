Los regalos de siempre, pero con IA: así compran los chilenos para el Día de la Madre

La perfumería, los chocolates y el vestuario encabezan las preferencias de los chilenos para el Día de la Madre, en un escenario marcado por el aumento de las búsquedas digitales y el uso de inteligencia artificial para planificar compras y encontrar regalos.

Así lo reveló un estudio de la startup chilena Searchbrand.ai, que detectó que el 70% de los consumidores investiga por internet antes de comprar, utilizando buscadores, redes sociales y plataformas de IA como ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity.

Según el informe, las búsquedas aumentan con fuerza entre el 5 y el 9 de mayo y se concentran principalmente en mensajes para la ocasión, desayunos a domicilio, reservas gastronómicas y ofertas de regalos.

En cuanto a las preferencias, la perfumería lidera con un 38,4% de intención de compra, seguida por chocolates (35%), vestuario (32,9%) y productos de cuidado personal (32%). Más atrás aparecen experiencias gastronómicas, flores, cosmética, joyería y tecnología.

El estudio además estimó un gasto promedio nacional de 27.650 pesos para esta celebración, aunque existen diferencias según nivel socioeconómico. Mientras los grupos de mayores ingresos superan los 53 mil pesos, los hogares de menores recursos gastan cerca de 21 mil.

"El consumidor chileno ya no busca únicamente un objeto en esta conmemoración, sino una forma de comunicar afecto", afirmó el CEO de Searchbrand.ai, Hussam Sufan.

El ejecutivo agregó que "la búsqueda del regalo se está trasladando a entornos digitales e inteligentes, donde la conversación con plataformas de inteligencia artificial ya forma parte del proceso".