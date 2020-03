Ministro de Agricultura: Ojalá no haya especulación ni distorsión en el precio del pan

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, afirmó en El Diario de Cooperativa que espera que "no se produzca una especulación ni una distorsión" en torno al precio del pan, luego que el gremio anunciara un alza en la tarifa del producto, la que podría llegar hasta un 20 por ciento en el mes de abril.

El secretario de Estado explicó que "nosotros tuvimos una producción normal de trigo, sembramos 185 mil hectáreas, produjimos 1,3 millones de toneladas, también importamos la misma cantidad; (el precio de) la harina subió un 9,6 por ciento y un tercio del costo del pan es la harina".

Walker añadió que "ayer tuvimos un muy buen debate con los panaderos, con los molineros, nos vamos a juntar en una misma mesa el día viernes para analizar en detalle la cadena de costos del pan, para que ojalá no se produzca una especulación ni una distorsión de precios en momentos tan difíciles que vive el país".

El ministro también explicó que "es verdad que el trigo importado ha subido muchísimo, porque el tipo de cambio ha aumentado, pero también otro tercio del costo del pan es la energía, insumo que ha bajado, y el otro tercio del costo del pan es la mano de obra, que se ha mantenido relativamente estable".

"Nosotros consideramos, a través de los estudios que hemos hecho en la Odepa, que esto debiera aumentar levemente, pero no en un 20 por ciento y eso es lo que estamos defendiendo, porque el trigo para el agricultor subió un 2,8 por ciento", añadió.

Finalmente, el secretario de Estado remarcó que "no le compete al Ministerio de Agricultura tomar una medida como fijar precios, el precio del pan no va a subir mañana un 20 por ciento, eso se lo aseguro, porque no hay ninguna razón para que así sea, fue una muy mala declaración de un sector de la panadería, yo creo que ellos se equivocaron al hacer un afirmación de ese tipo".