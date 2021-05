Cencosud rechazó la demanda del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por la colusión de los pollos y desestimó indemnizar a los afectados.

El Sernac busca que la firma controlada por Horst Paulmann compense a los consumidores tras la fijación aribtraria de precios ocurrida en Chile entre los años 2008 y 2011.

Según consigna La Tercera, Cencosud asegura que "el ilícito anticompetitivo en cuestión no generó daños a los consumidores, por cuanto no alteró la conducta que habría tenido Cencosud en el mercado en ausencia de la conducta sancionada".

"Por consiguiente, los daños reclamados son inexistentes. En el hipotético e improbable caso de ser efectivos, no son indemnizables, por cuanto no tienen el carácter de directos, reales y ciertos -explican-. Incluso como es el caso del daño moral demandado, el mismo está excluido expresamente por la ley aplicable al proceso".

Según la defensa -liderada por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés e Ignacio Naudon- la sentencia de la Corte Suprema (en 2020), no logró acreditar que Walmart, Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (Unimarc), provocaran daño a los consumidores, por lo que "no puede haber lugar a indemnización alguna, si no hubo daño".