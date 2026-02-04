Scotiabank deberá indemnizar a más de 61 mil clientes por cobros extrajudiciales improcedentes

Luego de un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Scotiabank deberá indemnizar con $1.006.963.688 a 61.546 consumidores afectados por cobros extrajudiciales improcedentes y otras prácticas contrarias a la Ley del Consumidor.

El caso se originó tras una fiscalización del Sernac a la industria financiera, que detectó llamadas reiteradas fuera del marco normativo, cobros indebidos por gastos de cobranza y cláusulas abusivas en los contratos del banco. Estas conductas fueron calificadas como vulneraciones al derecho de los consumidores a recibir un trato digno y respetuoso.

La directora nacional del Sernac, Carolina González, sostuvo que "el derecho a recibir un trato digno y respetuoso es básico, y la morosidad no puede ser utilizada como excusa para ejercer presiones indebidas o conductas que afecten la integridad de las personas".

El acuerdo considera infracciones cometidas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022, e incluye la restitución de montos cobrados ilegalmente, además de una compensación adicional de 695,14 UF (27.594.145) para quienes fueron objeto de hostigamiento. Asimismo, los consumidores que presentaron reclamos ante el Sernac recibirán 0,15 UTM, equivalente a unos 10.400 pesos.

Indemnización por grupos

La indemnización se distribuirá en distintos grupos. El primer grupo, corresponde a 37.099 clientes y exclientes que recibieron cobros improcedentes dentro de los primeros días de mora, con un total de 837.150.965 pesos a restituir.

En el caso del segundo grupo, se incluye a 3.883 personas a quienes se les cobraron gastos de cobranza por sobre los límites establecidos en la ley. A estas personas se les restituirá íntegramente el monto cobrado de manera indebida, lo que suma 15.034.383 pesos.

En tanto, el grupo tres está compuesto por 25.654 consumidores a quienes no se les aplicó el descuento legal de 0,2 UF debido a la ausencia de una gestión de cobranza útil dentro de los primeros 15 días desde el vencimiento de la deuda, por lo que recibirán la devolución total de los cobros improcedentes, equivalente a 146.775.113 pesos.

Por último, el cuarto grupo corresponde a 6.831 clientes y ex clientes que fueron objeto de gestiones de cobranza calificadas como hostigamiento por parte del SERNAC. Este grupo será compensado por las molestias y afectación sufridas, con una indemnización total de 695,14 Unidades de Fomento (UF), en el marco del acuerdo judicial alcanzado con la entidad bancaria.

Cómo se pagará

Respecto de la forma de pago, el acuerdo establece que, en el caso de clientes con deudas vigentes, el monto será imputado directamente al saldo adeudado. Los excedentes, así como los pagos a clientes sin deuda y ex clientes, se realizarán mediante transferencias electrónicas o vales vista, según corresponda.

Además de las compensaciones económicas, Scotiabank deberá mejorar sus protocolos de cobranza, actualizar los scripts de llamadas y reformar cláusulas contractuales. El acuerdo también contempla el pago de 100 UTM a beneficio fiscal, mientras que la demanda colectiva contra el Banco Itaú continúa su tramitación judicial.