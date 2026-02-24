Síguenos:
Tópicos: País | Consumidores

Vuelta a clases 2026: CNC advierte sobre riesgos de útiles falsificados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La institución llamó a las familias a preferir el comercio establecido y a revisar que los productos cuenten con información en español, identificación del importador y advertencias de seguridad.

Vuelta a clases 2026: CNC advierte sobre riesgos de útiles falsificados
 ATON

Algunos artículos podrían contener solventes o metales pesados que no cumplen con la normativa chilena.

En portada

Marzo marca el retorno masivo a clases de miles de estudiantes en todo el país y ante este escenario, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) encendió las alertas por la circulación de útiles escolares falsificados en puntos de venta no autorizados.

El gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC Sergio Morales señaló que "es importante el llamado a que las personas se fijen en que los productos deben venir en idioma castellano, indicando el país de procedencia, el importador, si corresponde, y además los componentes, las advertencias y manuales de uso, sobre todo en productos que son altamente peligrosos para los niños".

La entidad recomendó evitar el comercio no establecido, ya que no existe garantía de que los componentes de los útiles, como los solventes en pegamentos o los metales pesados en pinturas, cumplan con los estándares exigidos en Chile. Estas sustancias pueden provocar irritaciones cutáneas, intoxicaciones severas y otros efectos adversos.

Jimena Yáñez pediatra de Clínica Indisa remarcó que la falta de información en los productos no regulados son un obstaculo mayor ante una emergencia:"Si nosotros tenemos alguna intoxicación aguda, no vamos a poder diferenciar cuál es la sustancia que está intoxicando porque lo único que vamos a tener son los síntomas, pero no podemos hacer el seguimiento de quién lo importó y que lo compone (el producto)". 

Las autoridades reiteran el llamado a optar por el comercio formal y a comprar de forma responsable, ya que los productos que no cumplan con la normativa nacional podrían generar complicaciones de salud. 

