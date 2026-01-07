Concepción: Portazo definitivo del Concejo Municipal al Museo de la Memoria

El Concejo Municipal de Concepción decidió este miércoles, por siete votos a favor y tres en contra, revocar de manera definitiva el permiso de edificación de un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la Región del Biobío.

El proyecto, que se pretendía emplazar en el Parque Bicentenario de la capital regional, contaba con un presupuesto aprobado de 7.000 millones de pesos, recursos que ahora quedarán sin destino tras el cierre administrativo de la iniciativa que ya contaba incluso con su diseño arquitectónico finalizado.

El alcalde de Concepción y vicepresidente del Partido Social Cristiano, Héctor Muñoz, justificó la determinación señalando que "es una decisión técnica y también es una decisión política".

"Creo que la ciudadanía, y lo que yo he percibido en la calle, no está dispuesta a gastar 7.000 millones en el Parque Bicentenario, un lugar que se usa para el REC (festival Rock en Conce), para un Museo de la Memoria", afirmó la autoridad.

Pese a la cancelación de la obra, Muñoz descartó que esta decisión represente un acto de negacionismo frente a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y recalcó que el compromiso municipal es mantener vigente la memoria histórica mediante la mejora de los memoriales ya existentes en la zona.

"El mismo salón de honor se llama Carlos Contreras Maluje y nunca hemos hecho algo para cambiarle el nombre. No estamos haciendo un acto de negación a lo que ha pasado anteriormente en la época difícil que tuvimos", subrayó.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los defensores de los derechos humanos y organizaciones sociales que esperaban la concreción del recinto como un espacio de reparación y educación.