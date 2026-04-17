Corte confirmó condena contra generales (r) por quemar archivos de la CNI

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo condenatorio en contra de tres otrora altos oficiales del Ejército, por su responsabilidad en la destrucción de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el órgano represivo de la dictadura de Augusto Pinochet que reemplazó -en 1977- a la DINA.

Los hechos se registraron entre los años 2000 y 2001, al interior de la Escuela de Inteligencia del Ejército, en San Bernardo, e involucraron documentos relativos a las acciones de los agentes de la CNI entre 1980 y 1982, los que fueron quemados durante el trabajo de la llamada Mesa de Diálogo, que a fines de los '90 buscó avanzar en revelar el destino final de más de mil detenidos desaparecidos.

Así, los ministros Alejandro Rivera, Sandra Araya y Pamela Quiroga condenaron al exgeneral de brigada Eduardo Jara Hallad y a la exteniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a 3 años y un día de reclusión menor en su grado máximo, más una multa, como autores del delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública.

En tanto, el exgeneral de división Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión más una multa, en calidad de encubridor del mismo delito.

"Como representación letrada de doña Carmen Frei Ruiz Tagle, estamos en gran medida satisfechos con la decisión confirmatoria dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en esta causa, ya que hace propio los fundamentos de la sentencia de primera instancia dictada por la ministra Paola Plaza, pero consideramos que hay un error jurídico en relación a la desestimación de la reiteración de delitos de una misma especie. Si se hubiese considerado esta reiteración, se hubiese producido un incremento sustantivo de la pena, a una que represente una mayor proporcionalidad, atendido el delito cometido y sus perniciosas consecuencias", comentó el abogado Francisco Ugás, jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados y querellante en la causa.