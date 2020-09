Desconocidas pintarrajearon mural que recuerda a ejecutado político en Iquique

Tres mujeres fueron captadas la mañana del domingo 27 de septiembre pintarrajeando un mural que en avenida Arturo Prat de Iquique recuerda al geógrafo y ejecutado político Freddy Taberna.

La acción vandálica causó molestia entre los vecinos del barrio El Morro, quienes luego se organizaron para limpiar la muralla que recuerda al militante socialista, director de la Oficina Regional de Planificación al momento del golpe de Estado y quien se presentó voluntariamente el día 16 de septiembre de 1973 en el Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad.

El profesional, de 30 años, fue ejecutado el 30 de octubre por decisión de un consejo de guerra y su cuerpo ni siquiera fue entregado a sus deudos, sino que inhumado por uniformados sin que se detallara el lugar.

Cristian Bilbao, presidente de la Junta de Vecinos Barrio El Morro, dijo que "ya estamos iniciando las acciones legales, esto no va a quedar impune. La gente de El Morro es muy comprometida con la defensa de su patrimonio, de su barrio. Hoy día no me causa extrañeza que estemos todos acá, primero con pena, porque es algo que nos toca en el fondo de nuestro corazón; y segundo con la solidaridad de los vecinos de salir a enfrentar esta situación sumamente negativa".

El vecino que captó el hecho detalló que eran 3 mujeres, a quienes se sumaba un hombre, que las esperaba en el auto en el que escaparon, un Subaru Impreza, patente JDHK-71, el que figura en bases de datos públicas registrado a nombre de Jhon San Martín Pradenas, de Alto Hospicio.